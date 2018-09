Kölner Dom wird zum Licht-Kunstwerk

Kölner Dom wird erleuchtet - © APA (dpa/Archiv)

Der Kölner Dom soll kommende Woche (26. bis 30. September) zum ersten Mal in seiner Geschichte mit Bewegtbildern angestrahlt werden. Im Rahmen der Domwallfahrt wird mit der Illumination an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren erinnert. Es sei “die größte Lichtinstallation, die es in Deutschland je auf einer Kirche gegeben hat”, sagte Kurator Helmut M. Bien am Montag.