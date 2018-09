Königssee: Mann nach 40-Meter-Abstuz per Heli gerettet

Der 46-jährige Mann hatte offenbar seinen Hund an der Leine und wurde von dem Golden Retriever über den Abhang durch den mit Wandstufen durchsetzten Steilhang rund 40 Höhenmeter nach unten gerissen, wobei er sich nach erster Einschätzung mittelschwere Verletzungen zuzog. Seine 37-jährige Begleiterin versuchte abzusteigen, rutschte ab, geriet dabei in absturzgefährliches Gelände und kam weder vor noch zurück.

46-Jähriger zieht sich mehrere Verletzungen zu

Als gegen 18 Uhr der Notruf einging, fuhr die Bergwacht über den Malerwinkel-Rundweg an, stieg zunächst zu der unverletzten Frau im Absturzgelände ab und brachte sie per Seilzug auf den sicheren Weg zurück. Ihr verletzter Mann und der Hund waren weiter unten im steilen Bergwald. Die Bergwacht versorgte den 46-Jährigen, der sich diverse Verletzungen am Rücken, an den Extremitäten und am Kopf zugezogen hatte.

Königssee: Heli-Besatzung fliegt Mann aus

Die nachgeforderte Besatzung des Salzburger Notarzthubschraubers „Christophorus 6“ brachte ihren Flugretter am 50-Meter-Tau zur Unfallstelle und flog den Patienten dann aus einer Waldlichtung liegend per Tau aus. Vom Zwischenlandeplatz ging es im Heli direkt weiter zum Salzburger Unfallkrankenhaus.

Die Bergwacht brachte anschließend auch den Hund auf den Weg zurück, bevor die angekündigte Unwetter-Front in Berchtesgaden eintraf.