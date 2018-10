“Die Nummer eins zu sein, ist etwas, wovon ich als Kind geträumt habe”, sagte Koepka, der sich in der am Montag aktualisierten Golf-Weltrangliste vom dritten Platz verbessern und seinen Ryder-Cup-Kollegen Dustin Johnson entthronen wird. Koepka hat heuer auch zwei Major-Titel bei den US Open und dem PGA Championship geholt und wurde deshalb zum “Spieler des Jahres” der US-Tour gekürt.

