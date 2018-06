Für Koepka, der für den Erfolg 2,16 Millionen Dollar (1,86 Mio. Euro) Preisgeld kassierte, ist es nach dem US-Open-Sieg im vergangenen Jahr in Erin Hills der zweite Major-Titel seiner Karriere. Die letzte Titelverteidigung bei den US Open schaffte der US-Amerikaner Curtis Strange, der in den Jahren 1988 und 1989 gewann.

“Mann, es fühlt sich gut an, dieses Ding noch einmal zu halten. Das ist unglaublich”, schwärmte Koepka bei der Siegerehrung.

(APA/dpa)