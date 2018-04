Körperverletzung, Alkohol, Drogen: Hochbetrieb für Polizei und Rettung in Wals

Die Polizei muss immer wieder mal nach Wals ausrücken. (Themenbild) - © Neumayr/Archiv

Hochbetrieb hatten Polizei und Rettung in Salzburg in der Nacht auf Sonntag vor Lokalen in Wals (Flachgau). Die Einsatzkräfte rückten wegen einer Körperverletzung bei einem 18-Jährigen aus und wegen mehrerer Jugendlicher, die durch Alkohol oder Suchtgift beeinflusst sowie hilflos waren.