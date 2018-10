Köstinger: Staaten bei CO2-Reduktion für Pkw noch uneins

Laut Ministerin Köstinger werde es eine "sehr lange Ratstagung" - © APA

Die Positionen der EU-Staaten bei der Reduktion von CO2-Ausstoß für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge liegen nach den Worten von Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) “noch sehr weit auseinander”. Trotzdem hoffe sie auf Fortschritte am EU-Umweltrat in Luxemburg, erklärte die österreichische Ratsvorsitzende am Dienstag vor Beginn der Beratungen in Luxemburg.