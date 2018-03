Köstinger will Klima- und Energiestrategie im April vorlegen

Verweis auf Vorreiterrolle bei Strom aus erneuerbarer Energie - © APA

Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) will im April die Klima- und Energiestrategie der Bundesregierung vorlegen. Das kündigte sie am Donnerstag im Wirtschaftsausschuss des Parlaments an. Bei einer Aussprache im Ausschuss bekannte sich Köstinger zu den Pariser Klimazielen und zum Ausbau erneuerbarer Energieträger. Dabei will sie eine Quote von 35 Prozent erreichen.