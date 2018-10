Köthen – Anklage gegen zwei Afghanen erhoben

Der 22-Jährige starb bei einer Streitigkeit mit den beiden Afghanen - © APA (AFP)

Knapp sechs Wochen nach dem Tod eines 22-Jährigen in Köthen in Sachsen-Anhalt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei junge Afghanen erhoben. Den 17- und 18-jährigen Beschuldigten wird gemeinschaftliche Körperverletzung mit Todesfolge zur Last gelegt, wie die Strafverfolgungsbehörde am Donnerstag mitteilte. Über die Zulassung der Anklage entscheidet nun das Landgericht Dessau-Roßlau.