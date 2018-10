Kolkraben-Pärchen für den Wiener Tiergarten Schönbrunn

Spieglein, Spieglein an der Wand... - © APA (TIERGARTEN SCHÖNBRUNN)

Kolkraben sind die größten Singvögel der Welt und gelten als geradezu unheimlich schlau. Im Wiener Tiergarten Schönbrunn ist jetzt das Pärchen “Munia” und “Rufus” eingezogen. 2017 hatten sie Nachwuchs. Auch in der neuen Voliere wurde eine Brutnische eingerichtet. Zoobesucher können eine künftige Aufzucht dann via Livecams an Ort und Stelle beobachten.