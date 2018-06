Kolumbianer entscheiden über neuen Präsidenten

Der Favorit Ivan Duque von der rechtsgerichteten Partei Centro Democratico will den Vertrag mit der FARC in wesentlichen Punkten ändern und könnte die Ex-Rebellen damit zurück in den Untergrund treiben. Sein Konkurrent Gustavo Petro aus dem linken Lager hingegen will an dem Abkommen festhalten. Santos darf nicht noch einmal antreten.

Der international bejubelte Friedensprozess ist in dem südamerikanischen Land äußerst umstritten. Nach dem Geschmack der Rechten hat der Staat den Rebellen zu viele Zugeständnisse gemacht, nach Ansicht der Linken erfüllt die Regierung ihre Zusagen an die Ex-Guerilleros nicht.

Der künftige Präsident steht vor großen Herausforderungen: Er muss die große Armut im Land bekämpfen, die Friedensverhandlungen mit der kleineren Guerillaorganisation ELN zum Abschluss führen, ein Rezept gegen sich ausbreitenden kriminellen Banden finden und dem Drogenhandel Einhalt gebieten.

