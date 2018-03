Kolumbianer Hodeg gewann 1. Etappe der Katalonien-Rundfahrt

Kolumbianer Jose Hodeg im Sprint am schnellsten - © APA (AFP)

Der Kolumbianer Alvaro Hodeg hat am Montag die erste Etappe der Katalonien-Radrundfahrt für sich entschieden. Der 21-Jährige vom Team Quick-Step setzte sich in Calella im Massensprint vor dem Iren Sam Bennett und dem Australier Jay McCarthy durch. Hodeg hatte erst beim Handzame Classic in Belgien am vergangenen Freitag seinen ersten Sieg als Profi geholt.