Kolumbianer Lopez gewann Alps-Königsetappe – Zoidl Elfter

Tagessieger Miguel Angel Lopez aus Kolumbien - © APA

Der Kolumbianer Miguel Angel Lopez hat am Dienstag die Königsetappe der Tour of the Alps gewonnen. Der Astana-Profi setzte sich auf dem Teilstück von Lavarone auf das Reiterjoch im Bergaufsprint einer Fünferspitzengruppe mit Chris Froome durch. Riccardo Zoidl (Felbermayr) wurde Elfter. Das Führungstrikot übernahm Lopez’ erst 20-jähriger Landsmann Ivan Ramiro Sosa aus der Androni-Mannschaft.