Kolumbien bittet in Flüchtlingskrise um internationale Hilfe

Trujillo vergleicht Venezuela mit Syrien

Die kolumbianische Regierung hat die Massenflucht der Venezolaner mit der Lage im Bürgerkriegsland Syrien verglichen und um internationale Hilfe gebeten. “Sie kommen in einem Umfang vergleichbar mit Syrien und jeden Tag werden es mehr”, sagte Außenminister Carlos Holmes Trujillo am Mittwoch im Parlament. Unterdessen zieht Brasilien eine Begrenzung des Flüchtlingsstroms aus Venezuela in Betracht.