Kolumbien wählt Nachfolger von Nobelpreisträger Santos

Wahlboxen werden vorbereitet - © APA (AFP)

Die Kolumbianer sind am Sonntag zur Wahl eines neuen Präsidenten aufgerufen, der dem Amtsinhaber und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos nachfolgen soll. Bei der Wahl geht es auch um die Zukunft des historischen Friedensabkommens mit der linken Guerillabewegung FARC, das der Favorit Ivan Duque in wesentlichen Punkten ändern will, was zu neuer Gewalt führen könnte.