Kolumbiens Chefermittler will Drogenhändlern Strom abdrehen

Kolumbien ist größter Kokainproduzent - © APA (AFP/Symbolbild)

Kolumbiens Generalstaatsanwalt will den mächtigen Verbrechersyndikaten des südamerikanischen Landes mit ungewöhnlichen Maßnahmen das Geschäft vermiesen. In den Drogenanbaugebieten solle der Staat die Versorgung mit Elektrizität, Strom und Zement kontrollieren, sagte Nestor Humberto Martinez am Freitag im Radiosender Caracol. “Wo sie Drogen anbauen, sollten wir ihnen den Strom abdrehen.”