Kommende Woche verwöhnt mit Wärme und Sonne

Eine spätsommerliche Woche steht bevor - © APA (dpa)

Die kommende Woche wird Österreich mit Sonne und Wärme verwöhnen, verriet die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Sonntag. Bereits am Montag scheint verbreitet die Sonne, nachdem sich in südlichen Beckenlagen sowie in einigen Tälern etwas Nebel aufgelöst hat. Etwas mehr Quellwolken entstehen zwar im Bergland, aber auch hier ist das Schauerrisiko nur sehr gering.