Herzinfarkt: Bergretter bergen Mann am Dopplersteig

Eine Person erlitt am Untersberg einen Herzinfarkt. - © Bilderbox

Die Bergrettung rückte am Donnerstag zu einem Notfall am Untersberg bei Grödig aus. Am Einstieg des Dopplersteigs erlitt ein Mann einen Herzinfarkt. Fünf Bergretter und ein Notarzt stiegen zu dem Mann auf. Er konnte stabilisiert und ins Krankenhaus geflogen werden.