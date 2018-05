Konfliktparteien in Nicaragua wollen Dialog wieder aufnehmen

Polizei am Tatort eines Angriffs auf eine Universität - © APA (AFP)

In Nicaragua wollen Regierung und Opposition ihre Versöhnungsgespräche wieder aufnehmen. Beide Seiten bekräftigten am Montag in einer gemeinsamen Erklärung ihren “Willen, wieder an den nationalen Dialog anzuknüpfen”. Unterdessen kam bei einem Angriff von Bewaffneten auf eine Universität das Landes nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International ein Student ums Leben.