Konkursverfahren: Zwei Lürzer-Hotels insolvent

Von Schuldnerseite ist geplant, den Betrieb von einer "Betreibergesellschaft" unter der Leitung der Kinder des Geschäftsführers fortzuführen (Symbolbild). - © Bilderbox

Über das Vermögen der Hotel Latschenhof Lürzer GmbH & CO KG wurde am Montag am Landesgericht Salzburg ein Konkursverfahren eröffnet. Die Schuldnerin ist auch Eigentümerin und Betreiberin des “Alpenhotel Tauernkönig” in Obertauern (Pongau), heißt es in einer Aussendung des AKV Europa weiter.