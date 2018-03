Konkursverfahren über Vermögen der Wienwert AG eröffnet

Konkursverfahren nun auch über Wienwert AG eröffnet - © APA

Am Handelsgericht Wien ist nach der Insolvenz der WW Holding AG auch über das Vermögen ihrer Tochtergesellschaft Wienwert AG ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das teilte der Gläubigerschutzverband KSV1870 am Freitagnachmittag mit. Er geht davon aus, dass in den nächsten Tagen über weitere Konzerngesellschaften der Wienwert-Gruppe Insolvenzverfahren eröffnet werden.