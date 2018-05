Konrad auf 5. Giro-Etappe Zehnter – Battaglin siegte

Der Giro rollt durch Italien - © APA (AFP)

Patrick Konrad präsentiert sich beim Giro d’Italia weiter in starker Verfassung. Nach seinem siebenten Platz am Vortag wurde der niederösterreichische Radprofi auf der fünften Etappe über 153 km von Agrigento nach Santa Ninfa zeitgleich mit dem italienischen Sieger Enrico Battaglin Zehnter. In der Gesamtwertung verlor Konrad einen Rang und liegt nun auf Platz zehn.