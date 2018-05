Konrad stellt sich als Co-Kapitän der Herausforderung Giro

Ziel ist ein Platz in den Top Ten der Gesamtwertung - © APA

Top-Resultate auf der WorldTour haben die Position von Radprofi Patrick Konrad gestärkt. Nach einem siebenten Platz bei Paris-Nizza sowie zehnten Rängen im Baskenland und im Fleche Wallonne nimmt der 26-Jährige den Giro d’Italia am Freitag in Jerusalem als Co-Kapitän des Teams Bora in Angriff. “Mein Ziel ist ein Platz in den Top Ten der Gesamtwertung”, erklärte Konrad.