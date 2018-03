Kopf von Cyber-Bande geschnappt: Milliardenschaden

Die Kriminellen scheffelten reichlich Kohle - © APA

Mehr als eine Milliarde Euro soll eine berüchtigte Cyber-Bande gestohlen haben, deren Chef die spanische Polizei festgenommen hat. Die Bande habe das Geld von über 100 Banken in rund 40 Ländern in ihren Besitz gebracht, teilte Europol am Montag in Den Haag mit. Der Kopf der Bande sei in der spanischen Küstenstadt Alicante festgenommen worden.