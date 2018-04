Staatssekretärin Karoline Edtstadler: "Erster Schritt" - © APA

In der Regierung herrschen weiter unterschiedliche Ansätze beim Kopftuchverbot in Schulen vor. Die Staatssekretärin im Innenministerium, Karoline Edtstadler (ÖVP), meinte am Samstag in der Ö1-Reihe “Im Journal zu Gast” zu einer möglichen Ausweitung auf Mädchen bis 14 Jahren, man könne und sollte über weitere Schritte nachdenken. Für Justizminister Josef Moser (ÖVP) ist dies derzeit “kein Thema”.