Kopftuch-Verbot: IKG-Rabbiner bestehen auf Kippa

“Das Tragen einer Kopfbedeckung soll uns die immerwährende Präsenz Gottes vergegenwärtigen”, verwiesen die Rabbiner der IKG auf die jüdischen Religionsgesetze. Es handle sich bei der jüdischen Kopfbedeckung nicht um ein einfaches Symbol oder Brauchtum, sondern um ein Gebot für religiöse männliche Juden ab dem dritten Geburtstag, betonte auch IKG-Präsident Oskar Deutsch: “Das Recht, eine Kippa zu tragen, steht unter dem verfassungsgemäßen Schutz der Religionsfreiheit.”

Ein Gutachten des Verfassungsdienstes zum Kopftuchverbot in Kindergarten und Volksschule hatte Befürchtungen aufgeworfen, auch andere Religionsgemeinschaften könnten von derartigen Bekleidungsvorschriften betroffen sein. Am Wochenende stellte dass Justizministerium klar, dass dies nicht der Fall sei. Im Gegensatz zu anderen europäischen Gesetzen ziele jenes in Österreich auf Schutz vor Diskriminierung ab und werde neutral formuliert sein.

“Direkter Eingriff in innerislamische Angelegenheiten”

Die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) würde “alle rechtlichen Mittel” gegen ein Kopftuchverbot in Volksschulen und Kindergärten ausschöpfen, auch mit einer Anfechtung beim Verfassungsgerichtshof ist zu rechnen, sagte Präsident Ibrahim Olgun im “Presse”-Interview. Er sprach von einem “direkten Eingriff in innerislamische Angelegenheiten, die verfassungsrechtlich geschützt sind”.

Durch ein solches Verbot würde die Freiheit der Religionsausübung verletzt, wandte sich Olgun gegen alle Verbote, “egal, welche Religionen es betrifft”. Er beklagte, dass der Islam von rechtspopulistischer Politik “vermehrt als Feindbild verwendet” werde. “Der Holocaust ist das Ergebnis einiger dieser Feindbilder”, merkte er an – stellte aber klar, dass die Schoah “geschichtlich einzigartig ist in ihrer Grausamkeit” und “niemals mit der aktuellen Situation der Muslime verglichen werden kann”.

Olgun ortet “Scheindebatte”

Aber die Muslime in Österreich seien besorgt über das Ausüben ihrer Religionsfreiheit. So sei jede Art von Kopftuchverbot “kontraproduktiv und gegen unsere Religion”. Zwang zum Kopftuch hält er zwar für “genauso problematisch”. Aber: “Für mich gibt es keinen Unterschied zwischen einem Vater, der seiner Tochter ein Kopftuch aufzwingt, und einer Regierung, die durch Verbote das Ablegen fordert.” Überhaupt handle es sich um eine “Scheindebatte”: Die Politik versuche damit, von den eigentlichen politischen Problemen abzulenken.

