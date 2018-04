Kopftuchverbot auch ohne Oppositions-Zustimmung möglich

Gesetzesvorhaben wird bis Sommer ausgearbeitet - © APA (dpa)

Das von ÖVP und FPÖ geplante Kopftuchverbot in Volksschulen und Kindergärten könnte auch ohne Zustimmung der Opposition teilweise umgesetzt werden. Für ein Kopftuchverbot in der Pflicht- bzw. Volksschule ist ein einfachgesetzlicher Beschluss im Parlament ausreichend, so die rechtliche Einschätzung der Bundesregierung. Anders sieht die Situation bei einem Verbot in den Kindergärten aus.