Kopilot rauchte E-Zigarette – Flugzeug sackte in die Tiefe

Luftfahrtbehörde kündigte ernste Konsequenzen an - © APA (AFP)

Der Kopilot einer Air-China-Maschine hat im Cockpit eine E-Zigarette geraucht und ein Absacken über 7.600 Meter in die Tiefe ausgelöst. Um den Rauch abziehen zu lassen, drückte er zwei falsche Knöpfe, so dass der Kabinendruck fiel und die Boeing 737 zwangsweise in den steilen Sinkflug ging. Diese Ermittlungsergebnisse teilte Chinas Luftverkehrsbehörde am Freitag in Peking mit.