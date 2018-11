Kopten trugen Opfer von Anschlag auf Pilgerbus zu Grabe

Trauerfeier in Minya - © APA (AFP)

Wütend und verzweifelt haben am Samstag Hunderte koptischer Christen die Opfer des tödlichen Anschlags auf einen Pilger-Bus zu Grabe getragen. In und um die Prinz-Tadros-Kirche in der Stadt Minya versammelten sich die Trauernden unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen, beteten und trugen anschließend die Leichen von sechs Todesopfern in weißen Särgen zum Friedhof.