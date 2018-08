Koralmtunnel-Durchschlag in der Südröhre geglückt

Im Jahr 2025 sollen im Koralmtunnel Züge verkehren - © APA (Archiv)

Nach mehr als 17 Kilometern Vortrieb ist am Dienstag gegen Mittag der Durchschlag 1.200 Meter unter der Erdoberfläche in der südlichen Röhre des Koralmtunnels geglückt. Seit insgesamt 15 Jahren wird an dem Projekt gearbeitet, nun fehlen in der Nordröhre noch knapp sechs Kilometer.