Koreanische Gipfelvorbereitungen erhielten Auftrieb

Nach der nordkoreanischen Ankündigung eines Atom- und Raketenteststopps werden in Südkorea die Vorbereitungen für den Gipfel am Freitag mit vorsichtigem Optimismus vorangetrieben. Nach Behördenangaben vom Sonntag verzichtet Präsident Moon Jae-in für die kommenden Tage auf alle auswärtigen Termine, um sich auf das Treffen mit Machthaber Kim Jong-un an der innerkoreanischen Grenze vorzubereiten.