Koreanisches Mango-Mousse als diplomatisches Problem

Ein Dessert für den innerkoreanische Gipfel schlägt Japan schwer auf den Magen. Denn was den beiden führenden koreanischen Politikern den Tag versüßen soll, hat für die Regierung in Tokio einen bitteren Beigeschmack. Stein des Anstoßes ist ein Mango-Mousse, die zum Abschluss des Dinners am Freitag gereicht werden soll.