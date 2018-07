Korir in London über 800 m top – Manyonga sprang 8,58 Meter

Korir lief 800 m in 1:42,05 Minuten - © APA (AFP)

Für die absolute Top-Leistung beim Diamond-League-Meeting in London hat am Sonntag 800-Meter-Läufer Emmanuel Korir gesorgt. Der Kenianer lief die zwei Stadionrunden in 1:42,05 Minuten. Zum sechs Jahre alten Weltrekord seines Landsmanns David Rudisha – aufgestellt im selben Stadion – fehlten Korir 1,14 Sekunden.