Kovac gegen Bayern: Frankfurt wieder im DFB-Pokal-Finale

Vor 61.891 Zuschauern in der ausverkauften Gelsenkirchener Arena erzielte Luka Jovic in der 75. Minute sehenswert mit der Ferse nach einem Eckball das einzige Tor des Abends. Kurz danach sah der eine halbe Minute zuvor eingewechselte Frankfurter Gelson Fernandes nach einem Foulspiel die Rote Karte (81.). Bei Schalke scheiterte Guido Burgstaller in der 32. Minute per Kopf an Eintracht-Schlussmann Lukas Hradecky, der auch im zweiten Duell mit dem ÖFB-Teamstürmer erfolgreich blieb (67.). Neben Burgstaller spielte auch Alessandro Schöpf bei den Verlierern durch.

Vor einem Jahr hatte Frankfurt das Endspiel gegen Borussia Dortmund mit 1:2 verloren.

(APA)