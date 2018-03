Kraft landete bei 243 Metern - © APA (AFP)

Weltrekordhalter Stefan Kraft liegt nach dem ersten Durchgang des letzten Saisonbewerbes im Skisprung-Weltcup in Planica an der vierten Stelle. Der Salzburger landete am Sonntag im Skifliegen bei 243 Metern, sein Rückstand auf den überlegen führenden Saisondominator Kamil Stoch (245 m) aus Polen betrug 15,8 Punkte.