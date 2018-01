Kraft holte sich auf Heimschanze Selbstvertrauen zurück

Kraft landete direkt hinter Kamil Stoch - © APA

Auf seiner Heimschanze will Stefan Kraft am Samstag die verpatzten Bewerbe in Garmisch und Innsbruck vergessen machen. Der Salzburger zeigte am Freitag in Bischofshofen starke Sprünge und holte sich viel Selbstvertrauen für das Tournee-Finale. “Drei solche Sprünge haben echt gut getan”, erklärte Kraft, der in der Qualifikation mit 134 m Vierter wurde, unmittelbar vor Dreifach-Sieger Kamil Stoch.