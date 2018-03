Kraft in Vikersund-Qualifikation Fünfter, Stoch voran

Kamil Stoch flog wieder einmal den anderen davon - © APA (AFP/NTB)

Stefan Kraft war am Freitag in der Qualifikation für den Weltcup-Einzelbewerb auf der Skiflugschanze in Vikersund einmal mehr der bestplatzierte Österreicher. Der Weltrekordler klassierte sich mit 218,5 Metern bei starkem Rückenwind an der fünften Stelle. Bester war neuerlich der Pole Kamil Stoch, der mit der überlegenen Bestweite von 242 Metern seine Führung in der Raw-Air-Serie ausbaute.