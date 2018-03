Stoch mit Rang 6 Gesamt-Weltcupsieger – Johannson siegte

Stoch dominierte den Weltcup von Beginn an - © APA (AFP/NTB scanpix)

Skispringer Kamil Stoch hat am Sonntag zum zweiten Mal den Weltcup-Gesamtsieg fixiert. Der Pole holte mit einem sechsten Tagesrang in Vikersund auch den Sieg in der “Raw-Air”-Serie und erhielt dafür 60.000 Euro. Am Schlusstag der Serie triumphierten aber auch die Norweger: Robert Johansson feierte seinen ersten Weltcupsieg vor Andreas Stjernen und Daniel Andre Tande.