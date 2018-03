Kraft nach erstem Vikersund-Flug Fünfter, Stjernen führt

Stefan Kraft liegt am Schlusstag der “Raw Air” der Skispringer in Vikersund nach dem ersten Durchgang auf dem fünften Zwischenrang. Nach einem 221,5-m-Flug fehlen dem Salzburger etwas mehr als vier Punkte auf einen Podestplatz. In Führung liegen drei Norweger: Andreas Stjernen vor Robert Johansson und Daniel Andre Tande. Raw-Air-Leader Kamil Stoch ist Achter.

Die weiteren Österreicher sind abgeschlagen, überhaupt schafften es nur drei in den zweiten Durchgang. Neben Kraft liegt Manuel Fettner auf dem 24., Michael Hayböck auf dem 27. Platz. Im Finale zuschauen müssen Gregor Schlierenzauer und Philipp Aschenwald, die nur bei 166,5 und 164,5 Metern landeten. (APA) Leserreporter Feedback