Der Pongauer Kramer musste sich am Ende 71 Punkte hinter Origone mit Platz zwei zufriedengeben.



Trotzdem bilanzierte das ÖSV-Speedski-Austria-Team angesichts von vier Siegen und gleich zehn Podestplätzen in elf Rennen zufrieden. “Das stimmt uns für die Zukunft sehr positiv und so werden wir nächstes Jahr wieder einen Angriff auf die große Kristallkugel starten”, sagte Teamkapitän Christoph Prüller.



Kramer bei einer Siegfahrt in Kanada vor einem Monat.



(APA)