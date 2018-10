Schaurige Gestalten gab es zu genüge bei der Krampus- und Perchtenausstellung in Bad Ischl. - © SALZBURG24/Wurzer

Bereits zum vierten Mal findet an diesem Wochenende die Krampus- und Perchtenausstellung im benachbarten Bad Ischl in Oberösterreich statt. Unser Fotograf Marcel hat vorbei geschaut und die heurigen Fratzen-Trends in Bildern festgehalten.