Krampuslauf in Rennweg eskaliert: Schlägereien und Verletzte

Ein Krampuslauf in Rennweg am Katschberg (Bez. Spittal/Drau) in Kärnten hat am Samstagabend für mehrere Polizeieinsätze gesorgt. Es kam zu Schlägereien und Körperverletzungen zwischen Gruppen und Besuchern. Auch ein 18-jähriger Lungauer wurde verletzt.