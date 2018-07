Kranfahrer kollabiert in 35 Metern Höhe

Der Patient wurde unter Begleitung eines Sanitäters aus rund 35 Metern Höhe abgeseilt. - © APA/BERUFSRETTUNG WIEN

Ein Kranfahrer ist am Donnerstag in Wien beim Aufstieg zur Fahrerkabine kollabiert. Der 41-Jährige musste von einer Plattform in 35 Metern Höhe abgeseilt werden, berichten die Einsatzkräfte der Berufsrettung.