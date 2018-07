Kranhersteller Palfinger senkt Gewinnprognose

Die Salzburger werden heuer nicht die Höchstwerte von 2015 und 2016 erreichen. - © APA/BARBARA GINDL/Archiv

Palfinger erwartet für heuer weniger Gewinn als bisher prognostiziert. Das Konzernergebnis werde 2018 über dem Vorjahresniveau liegen, jedoch nicht die Höchstwerte der Jahre 2015 und 2016 erreichen, teilte der Salzburger Kranhersteller am Montag in der Früh bei Vorlage der Halbjahreszahlen mit. Bisher ging Palfinger davon aus, wieder an die Erfolge von 2015 und 2016 anschließen zu können.