Krankenkassen: ÖVP sieht Notwendigkeit für Reform

Die gestiegene Inanspruchnahme von Wahlärzten ist für Nehammer ein Indiz für ein “krankes System, das gesund reformiert werden muss”. Durch die Reform würden die Strukturen “schlanker, effizienter und gerechter”. So komme am Ende mehr bei den Patienten an, meinte der ÖVP-Generalsekretär in einer Aussendung.

(APA)