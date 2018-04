Krankenkassen zahlen auch für homöopathische Placebos: NEOS fordern Stopp

2015 waren es rund 153.000, im ersten Halbjahr 2017 etwas über 80.000 Euro. Von 2015 auf 2016 hat sich die Summe der Erstattungen um etwa 20 Prozent erhöht. Die Kostenübernahme wird dabei ganz unterschiedlich gehandhabt.

SGKK zahlte rund 320 Euro

Vor allem die Vorarlberger Gebietskrankenkasse (VGKK) erstattet im Verhältnis zu ihrer Versichertenzahl besonders häufig homöopathische Mittelchen. 2016 waren es 57.798,86 Euro. Zum Vergleich: die Wiener Gebietskrankenkasse zahlte an ihre Versicherten 6.584,57 Euro, in Niederösterreich zahlte die Krankenkasse 2.037,45 Euro, im Burgenland 96 Euro, in der Steiermark 447,05 Euro, in Kärnten 2.321,99 Euro, in Salzburg 324,70 Euro, in Tirol 579,55 Euro und in Oberösterreich 65.413,73 Euro.

Homöopathika im Einzelfall verordnet

Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger hielt dazu in seiner Anfragebeantwortung fest, dass die Kostenübernahme homöopathischer Mittel ohnehin sehr restriktiv gehandhabt werde. Homöopathika würden großteils nur im Einzelfall verordnet, wenn mit normalen Arzneimitteln kein Therapieerfolg erzielt werden kann. An die Wirkung der alternativmedizinischen Mittel glaubt man beim Hauptverband freilich nicht: “Soweit uns bekannt, gibt es keine wissenschaftliche Grundlage, die einen Effekt von Homöopathika belegt, abgesehen eines allfälligen Placeboeffektes.”

NEOS: Krankenhasse müssen Kostenübernahme stoppen

Die NEOS fordern deshalb ein Ende dieser Praxis. “Die Krankenkassen müssen sofort die Kostenübernahme für homöopathische Mitteln stoppen. Es ist völlig unverständlich und ein Affront gegenüber den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, dass ihre Abgaben für die Finanzierung von reinen Placebo-Effekten verwendet werden. Und das obwohl die Krankenkassen klarstellen, dass sie Homöopathika nicht als Arzneimittel ansehen”, erklärte Sozialsprecher Gerald Loacker. “Anstatt ungeprüfte und wirkungslose Erzeugnisse zu fördern, könnte man mit diesen vergleichbar niedrigen Summen auch tatsächlich wirksame Politik betreiben. Immer mehr echte Medikamente fallen im Preis unter die Rezeptgebührengrenze. Diese wirksamen Produkte müssen dann von den Patienten voll bezahlt werden, während die Kassen nachweislich wirkungslose Homöopathika erstatten.”

(APA)