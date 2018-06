Kreml nennt Wladiwostok als Ort für Gipfel Putin-Kim

Putin will Kim in Russland empfangen - © APA (AFP)

Ein Gipfeltreffen zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un könnte Anfang September beim Wirtschaftsforum in Wladiwostok stattfinden. Das habe Außenminister Sergej Lawrow bei seinem Besuch in Pjöngjang vergangene Woche vorgeschlagen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau.