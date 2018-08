Kriminalstatistik: Im Schnitt 88 Anzeigen pro Tag in Salzburg

Wie die Landespolizeidirektion am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte, sanken die Anzeigen beim Diebstahl von Pkw, Lkw und Motorrädern in den ersten sechs Monaten des Jahres gleich um 23,6 Prozent auf 55 Stück. Die Zahl der Gewaltdelikte ging um 6,3 Prozent auf 1.360 Anzeigen zurück, bei der Wirtschaftskriminalität gab es ein Minus von 1,7 Prozent auf 1.574 Anzeigen.

Zahl der Einbrüche gestiegen

Leicht gestiegen ist hingegen die Zahl der Einbrüche in Wohnungen und Wohnhäuser – und zwar von 327 auf 369 Anzeigen. “Ich kann hier erfreulicherweise berichten, dass es gelungen ist, Tätergruppierungen aus diesem Bereich zu überführen und mindestens 100 dieser Delikte aufzuklären. Seither ist bereits ein deutlicher Rückgang spürbar”, teilte Landespolizeidirektor Franz Ruf am Donnerstag mit. Ein Plus an Anzeigen gab es auch im Bereich der Internetkriminalität – und zwar von 395 auf 454 Anzeigen.

Die Zahl der Anzeigen wegen Tötungsdelikten in Salzburg belief sich im ersten Halbjahr auf sechs (gegenüber sieben im Vergleichszeitraum des Vorjahres). Konkrete Zahlen zu den Anzeigen wegen Sexualstraftaten oder Suchtgift-Vergehen nannte die Polizei nicht. Wie eine Sprecherin der Polizei zur APA sagte, sei bei den Sittlichkeitsdelikten jedoch ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Bei den Drogendelikten würden die Zahlen hingegen stagnieren. Einem Rückgang bei den Anzeigen wegen unerlaubten Umgangs mit Suchtgift stünden etwas mehr Anzeigen wegen Drogenhandels gegenüber.

Großteil der ausländischen Tatverdächtigen Deutsche

Von den insgesamt 9.763 ausgeforschten Tatverdächtigen in Salzburg waren nicht ganz 44 Prozent Fremde, der überwiegende Anteil von ihnen kam mit 725 Personen aus Deutschland. Jeweils rund 300 Tatverdächtige kamen aus Rumänien, Bosnien-Herzegowina, Afghanistan und Serbien. Im Gegensatz zur Statistik des Bundeskriminalamts wird in Salzburg keine Zahl von Touristen unter den Tatverdächtigen ausgewiesen.

(APA)