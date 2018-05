Krimml: Zwei Jugendliche bei Moped-Unfall verletzt

Zahlreiche Zweiradunfälle haben sich in Salzburg ereignet. - © Bilderbox

Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 14 Jahren sind am Freitag bei einem Sturz mit ihrem Moped in Krimml (Bezirk Zell am See) verletzt worden. Sie kamen in einer Linkskurve mit dem Moped von der Fahrbahn ab und stürzten. Die Lenkerin und ihre Mitfahrerin wurden verletzt ins Spital gebracht. Daneben meldete die Polizei Salzburg eine Reihe weiterer schwerer Zweirad- und Fahrradunfälle.