Heftige Kritik an AfD-Tweet über Sohn von Boris Becker

Boris und Noah Becker. - © AFP

Mit scharfer Kritik haben führende Politiker in Deutschland auf einen diskriminierenden Tweet des AfD-Abgeordneten Jens Maier reagiert, in dem Boris Beckers Sohn Noah als “kleiner Halbneger” bezeichnet wurde. Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) sprach in der “Bild”-Zeitung vom Donnerstag von einem “widerlichen und unerträglichen Ausfall”.