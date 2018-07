Kritik an Australien zu fünftem Jahrestag von Aufnahmestopp

Australien verhängte 2013 einen Aufnahmestopp für Bootsflüchtlinge - © APA (AFP/Archiv)

Wegen der Zustände in Flüchtlingslagern auf zwei abgelegenen Pazifik-Inseln gibt es neue Kritik an Australien. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch warf der Regierung in Canberra am Mittwoch vor, Flüchtlinge so schlimm zu behandeln wie kaum ein anderes Land auf der Welt.